TIME: Erdoğan, seçimleri kazanması halinde Atatürk'ten sonra en güçlü lider haline gelecek

Amerikan TIME dergisi Türkiye’de pazar günü düzenlenecek erken seçimlerde ‘izlenmesi gereken dört nokta’yı yazdı. Kutuplaşmanın arttığına değinen TIME, seçim yarışının adil ilerlemediğine dikkat çekerek ‘seçimleri kazanması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te ülkeyi kurmasının ardından Türkiye’nin en güçlü lideri haline gelecek” diye yazdı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre TIME ‘Türkiye’nin seçimlerinde izlenmesi gereken dört şey’ olarak şu noktalara dikkat çekti:

Yarış adil değil

TIME, “Bu seçimler, Türkiye’nin çok partili bir demokrasi haline gelmesinden bu yana gerçekten adil olmayan ilk seçimler olacak” ifadelerini kullandı. Oylamanın OHAL sırasında yapılacağına ve OHAL’in ‘Erdoğan hükümeti tarafından yedi defa uzatıldığına’ dikkat çeken dergi, “Hükümet aynı zamanda internetteki içerikleri de sansürlüyor; Erdoğan yanlısı şirketler şu an ülkedeki medyanın yüzde 90’ını kontrol ediyor. Haberler, tek taraflı olarak Erdoğan’ın lehine” diye yazdı. TIME, cumhurbaşkanı adaylarına TRT’de verilen süreleri de örnek gösterdi.

Kutuplaşma artacak

Erdoğan için “Giderek daha fazla muhafazakâr ve popülist hale geliyor” ifadelerini kullanan TIME; “Kürt milliyetçilerinden sosyal demokratlara, solculardan liberallere, kendisine oy vermesi muhtemel olmayan çeşitli seçmen kitlelerini ve azınlıkları şeytanlaştırdı, onlara baskı yaptı. Bu durum, Erdoğan’ın sağcı, İslamcı ve milliyetçi tabanını güçlendirdi” diye yazdı.

TIME muhafazakar seçmenin Erdoğan'ın yanında yer aldığını ifade ederken rahatsızlık duyan büyük bir muhalefetin de bulunduğunu ekledi. Dergi şöyle devam etti: “Adil olmayan bir seçimde Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini pazar günü veya 8 Temmuz’da gerçekten kazanabilir… Çok sayıda vatandaşının artık kendisini desteklemediğini bilirken, Erdoğan seçimlerin ardından daha da otoriter hale gelebilir. Kendisinin popülist siyaset yapma biçimi Türkiye’yi bölmeye devam edecektir.”

Erdoğan yanlısı ve karşıtları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne dek ülke çapında 12 seçim zaferi kazandığına dikkat çeken dergi, ‘bu durumun kısmen bölünmüş bir muhalefetten kaynaklandığını’ yazdı. TIME, “Erdoğan karşıtı kamp, eskiden Türk ve Kürt milliyetçileri, laikler ve hatta bazı İslamcılar olmak üzere, apayrı gruplardan oluşuyordu. Bu durum, Erdoğan’ın nadir görülen bir seçim hatası yapmasıyla değişti” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın müttefik olduğu MHP’nin yüzde 10 barajını geçmesi için seçim ittifakı sistemini getirdiğini ve bunun ardından ‘istenmeyen sonuçlar kanununun devreye girdiğini’ yazan dergi, muhalefet partilerinin de bu durumdan faydalanarak bir ‘Erdoğan karşıtı blok’ oluşturduğunu belirtti.

Dergi Erdoğan'ın muhalefeti bölmeye çalışabileceğini ifade ederek ''Fakat muhalefet koalisyonunun yapısı, Türkiye siyasetindeki fay hattının artık geleneksel sağ-sol veya muhafazakâr-laik bölünmesinden çok, Erdoğan yanlısı ya da karşıtı olmakta yattığını gösteriyor. Erdoğan’ın bugüne dek yaptığı en büyük seçim hatasını geri alması zor olacaktır.” diye yazdı.

Kürt seçmenler

Muhalefet blokunun ‘CHP ve İYİ Parti’nin milliyetçi seçmenlerini yabancılaştırmamak için HDP’yi kapsamadığını’ belirten TIME, “Eğer HDP barajı geçecek desteği bulursa, muhalefet partileri hep beraber AKP’nin parlamento çoğunluğunu elinden alabilir ve hatta Erdoğan’ı başkanlık yarışında ikinci tura zorlayabilir. Her iki durumda da, işler Erdoğan için eskisi kadar iyi olmayabilir” ifadelerini kullandı.