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Dünya

Time: Erdoğan, Başkan olmak istiyor

Türkiye'nin genel seçimi The Economist'ten sonra bir diğer etkili haber dergisinin gündeminde.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye'nin genel seçimi The Economist'ten sonra bir diğer etkili haber dergisinin gündeminde. Time dergisinde yayınlanan yazıda, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği Rusya ya da Fransa’daki gibi bir başkanlık sistemi oluşturmak. Asıl sorun anayasayı tek başına değiştirmeye yetecek sayıda milletvekili çıkarıp çıkaramayacağı" denildi.
    

ABD’nin saygın haber dergisi Time, 12 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan’ın yeniden kazanacağına dair çok az şüphe bulunduğunu, asıl sorunun anayasayı tek başına değiştirmeye yetecek sayıda milletvekili çıkarıp çıkaramayacağı olduğunu yazdı.

Dergi konuyla ilgili makalesinde, "Görünürde popülaritesinin zirvesindeki Erdoğan, Türk tarihinin en ayrılık yaratan figürlerinden biri haline geldi" denildi.

Makaleye şöyle devam edildi:

"Eski futbolcunun bizimle ya da bize karşı politikası ülkede derin bir kutuplaşma yarattı. Uzun, geniş omuzlu ve güçlü bir hatip olan Erdoğan, geçen 8 yılda Türkiye’de bi iz bıraktı. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir ikiye katlandı, Türk demokrasisinde arka planda gücün söz sahibi orduyu bu rolünden soydu.

Bu dönemde Pennsylvania’da yaşayan imam Fethullah Gülen cemaati tarafından yönetildiği iddia edilen polis güçlendi. Cemaati inceleyen, uluslararası alanda takdir görmüş iki gazeteci tutklandı. Şimdi seçim sonuçlarında merak edilen Erdoğan’ın anayasayı değiştirecek kadar milletvekili çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı. Eğer Erdoğan meclisteki 550 koltuktan 330’unu kazanırsa, kendi görüşünde bir anayasa hazırlayabilecek. Görüşü konusundaki küçük sırrını açıklamıştı. İstediği Rusya ya da Fransa’daki gibi bir başkanlık sistemi

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