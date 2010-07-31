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Dünya

Time Dergisi'nden Afganistan kapağı!

Dünyaca ünlü Time Dergisi’nin son sayısında, “Afganistan’dan çıkarsak ne olur” şeklindeki kapak haberi için burnu ve kulakları kesilmiş bir Afgan kadınının r

31 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünyaca ünlü Time Dergisi’nin son sayısında, “Afganistan’dan çıkarsak ne olur” şeklindeki kapak haberi için burnu ve kulakları kesilmiş bir Afgan kadınının resmini kullanması tartışma yarattı.

Time’a kapak olan Ayşe adlı Afgan kadının kendisine işkence eden ailesinden kaçmaya yeltendiği için Taliban’ın kararıyla burnu ve kulaklarının kesildiği belirtilirken, ünlü web sitesi Huffington Post, makaledeki ana fikrin anlatılması için böyle bir resmin seçilmesine alaycı yaklaştı. Time’ın Afganistan ve Pakistan bürosunun kadın şefi Aryn Baker’ın imzasını taşıyan makalede ABD’nin “hızlı bir barış” için Taliban’la müzakere arayışında olduğu belirtilirken ABD birliklerinin çekilmesinin Afgan kadını için yıkıcı bir bedel yaratacağı savunuluyor. Huffington Post, eski başkan George Bush’un “Afgan kadınını özgürleştirme” sloganının lafta kaldığını ve hatta kadınların durumunun daha da kötüleştiğini kaydetti.

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