Time dergisi yeni sayısının kapağında Trump ve Putin'i birleştirdi

ABD'de yayın yapan Time dergisi, 30 Temmuz'da piyasaya süreceği yeni sayısına, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüzlerini birleştirdiği fotoğrafa yer verdi.

Time dergisi, Temmuz'da piyasaya sürülecek sayısını Putin ve Trump'ın Helsinki'deki zirvesine ayırdı. Diğer sayılardan farklı olarak yalnızca bir başlık atan Time dergisinin bu özel sayısı, 'Zirve Krizi' kapağı ile çıkacak.

Time, Twitter hesabından Putin ve Trump yüzlerinin birbirleri arasındaki geçişinin yer aldığı bir animasyon da yayınladı. Twitter mesajında, "Trump, Putin ile bir zirve istiyordu. Beklediğinden fazlasını aldı" ifadeleri kullanıldı.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1