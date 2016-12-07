Time dergisi Trump'ı 'Yılın kişisi' seçti, Erdoğan 4. oldu

Amerikan Time dergisi bu yıl 'Yılın Kişisi' olarak önümüzdeki ay ABD'nin 45. başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump'ı seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise listede dördüncü sırada yer aldı.

İş adamı Donald Trump 2016'da önce Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmuş, daha sonra da 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenmeyi başarmıştı.

Trump'ın 'Yılın Kişisi' seçilmesi ile ilgili olarak Time dergisinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Amerika'ya, çaresizlik üzerine demagoji yapmayı ve gerçeğin onu söyleyen kişiye ne kadar inandığımıza bağlı olarak güçlü olduğunu hatırlattığı için, gizlenmiş bir seçmen kitlesinin öfkesini yönlendirerek onları güçlendirdiği ve korkularını canlı yayımladığı için, dünün siyasi kültürünü yıkarak yarınınkini çizdiği için Donald Trump Time'ın 'Yılın Kişisi' oldu."

Erdoğan 4. sırada

Time'ın listesinde Hillary Clinton ikinci, bilgisayar korsanları üçüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dördüncü sırada yer aldı.

Dergide yazıda, '15 Temmuz'daki darbe girişiminin Erdoğan'ı daha da güçlendirdiği' belirtildi.

Erdoğan'ın arkasında CRISPR Pioneers (Çinli araştırmacılar) beşinci, Amerikalı sanatçı Beyoncé ise altıncı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin eski lideri Nigel Farage da adaylar arasındaydı.

Time dergisi her sene 'Yılın Kişisi'ni, okurlarının kullandığı oyların ardından editörlerine seçtiriyor.

Trump, başkanlık seçiminden sonra yaptığı zafer konuşması şöyleydi: