T24 LogoT24 Logo
Dünya

Time dergisi, Charlie Hebdo'yu unutmadı

Dünyaca ünlü Time dergisi, son sayısının kapağını Charlie Hebdo saldırısına ayırdı

15 Ocak 2015 21:54

Dünyanın en ünlü haftalık haber dergilerinden Time, son sayısında kapağına "Paris Sonrası: Saldırıdan çıkartılacak dersler" başlığını attı.

Paris'te Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıda 12 kişinin ölümü ardından bir grup militanın silahlı saldırısı sonucu 4 Yahudi Fransız vatandaşının ölümü dünya gündemindeki yerini koruyor.

Dünyanın en ünlü haftalık haber dergilerinden Time, son sayısında kapağına "Paris Sonrası: Saldırıdan çıkartılacak dersler" başlığını attı.

David Von Drehle'nin yazı/analizini kapağa taşıyan Time, kapaktaki görseli ile de dikkat çekiyor.

İşte derginin son sayısındaki kapak

 

ETİKETLER

timecharlie hebdokapakparis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24