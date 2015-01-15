Time dergisi, Charlie Hebdo'yu unutmadı

Dünyanın en ünlü haftalık haber dergilerinden Time, son sayısında kapağına "Paris Sonrası: Saldırıdan çıkartılacak dersler" başlığını attı.
Paris'te Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıda 12 kişinin ölümü ardından bir grup militanın silahlı saldırısı sonucu 4 Yahudi Fransız vatandaşının ölümü dünya gündemindeki yerini koruyor.
Dünyanın en ünlü haftalık haber dergilerinden Time, son sayısında kapağına "Paris Sonrası: Saldırıdan çıkartılacak dersler" başlığını attı.
David Von Drehle'nin yazı/analizini kapağa taşıyan Time, kapaktaki görseli ile de dikkat çekiyor.
İşte derginin son sayısındaki kapak