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TIME anketinde Sisi birinci Erdoğan ikinci oldu

Amerikan TIME dergisinin ‘Yılın Kişisi’ anketi sona erdi. Nihai karar ise TIME dergisi editörleri tarafından verilecek

05 Aralık 2013 12:56

TIME'ın geleneksel 'Yılın Kişisi' anketinde oylama bitti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır’da Muhammed Mursi’yi devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan general Abdülfettah El-Sisi'yi karşılıklı yarıştıran ankette Sisi birinci olurken Erdoğan ikinci oldu.

TIME dergisinin geleneksel 'Yılın Kişisi' anketinde halk oylaması.

Başbakan Erdoğan, Sisi ve Miley Cyrus arasında geçen rekabetin kazananı son 3 günde farkı giderek açan Abdülfettah El Sisi oldu.

İşte oylamanın sonuçları:

1) Abdülfettah El-Sisi: % 26.2

2) Recep Tayyip Erdoğan : % 20.8

3) Miley Cyrus: % 16.3

Erdoğan ve Sisi arasındaki ikili oylamada da Sisi oyların yüzde 54'ünü alarak galip geldi.
TIME dergisi yılın kişisini seçmek için halk oylaması yapıyor ancak son kararı editörler veriyor. Editörlerin seçeceği ‘Yılın Kişisi’ 11 Aralık'ta açıklanacak.

 

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