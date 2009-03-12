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Dünya

Time: ABD’de yükselen yıldız Türkiye

Time dergisi, ABD Başkanı Obama’nın göreve gelişiyle birlikte, Türkiye’nin Washington’daki öneminin de arttığını yazdı

12 Mart 2009 02:00

Amerikan Time dergisi, ABD Başkanı Barack Obama’nın göreve gelişiyle birlikte, Türkiye’nin Washington’daki öneminin de arttığını yazdı.

"Türkiye, Obama’nın dış politikasında daha büyük rol oynuyor" başlıklı habere göre, yeni ABD Başkanı’nın İslam alemiyle ilişkileri düzeltmesi için laik Türkiye kilit bir rol oynuyor. Gelecek ay Türkiye’ye gelecek Obama, Bush Yönetimi döneminde bozulan ikili ilişkileri tamir edecek.

Yazıda, Ankara’nın özellikle Afganistan konusunda daha büyük bir rol oynayabileceği bildirildi. Dergi "Obama’nın Washington’ında Türkiye’nin yükselen yıldızı, bu ülkenin demokratikleşme sürecini de yola koyabilir" ifadesini kullandı.

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