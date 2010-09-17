-TİM'DEN MB'YE TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Bankasının dün akşam aldığı 25 baz puanlık faiz indirimi için teşekkür ettiklerini, ancak bankanın faizleri daha da düşürebileceğini bildirdi. Büyükekşi, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın yüzde 6,3 arttığını, ikinci çeyrekte bunu yüzde 23,9'a çıkardıklarını, ancak üçüncü çeyrek itibariyle ihracatta sıkıntılı bir durumun ortaya çıktığını belirterek, Temmuz ayında ihracatın tek haneye gerilediğini, Ağustos'ta tekrar iki haneye çıktığını, ancak ikinci çeyreğin artış hızını yakalayamadıklarını anlattı. Dış ticaret ve cari açık ile ilgili gelişmelere baktıklarında ciddi riskler gördüklerine dikkati çeken Büyükekşi, ''İçerideki canlı talepten en büyük faydayı yurt dışındaki üreticiler görüyor. Biz yüksek cari açık vererek dışarıdaki istihdama destek oluyoruz. Oysa bizim içeride üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihraç etmeye ihtiyacımız var'' dedi. -BALON RİSKİ- 2001'de dolar kurunun 1,45 ve brüt asgari ücretin 205 lira, 1.000 dolar ile de 7 işçi çalıştırmanın mümkün olduğunu belirten Büyükekşi, ''2010'a geliyoruz. Dolar kuru 1,50, brüt asgari ücret 856 TL. Şimdi 1.000 dolar ile 1,7 işçi ancak çalıştırılabiliyor. 9 yılda işçilik maliyetleri yüzde 311 artmış. Aynı dönemde enflasyon yüzde 151 artmış. Dolar ne kadar artmış? Hiç... Tablo bu... Gerçeklik bu... Buyurun işin içinden hep beraber çıkalım... Merkez Bankasının gelişen şartlar karşısında aktif davranması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'ye ciddi sermaye girişlerinin beklendiği bir dönemdeyiz. Merkez Bankasının kurlarla ilgili pozisyonunu açıklamasını bekliyoruz'' diye konuştu. Orta vadede bir ''Türkiye balonu'' oluşmasından korktuklarını, dışarıdan kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye akan paranın varlık fiyatlarını, Borsayı şişireceğini ve nominal kurları daha da düşüreceğini iddia eden Büyükekşi, ''En büyük tehlike budur. Dışarıdan gelecek finansmanın rekabet gücümüzü geriletmeyeceği bir mekanizma kurmamız lazım. Bunun üzerine bütün kurumların kafa yorması lazım. Merkez Bankası bizzat bizimle bu tartışmaya katılmak zorundadır'' dedi. Merkez Bankasının rezervlerini artırabileceğini, bunun IMF dahil herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğunu savunan Büyükekşi, Merkez Bankası rezervlerinin 75 milyar dolardan 100 milyar dolara veya gerekiyorsa daha yüksek bir düzeye çıkarılmasının mümkün olduğunu, Japonya'nın 2 gün önce yaptığı gibi, Merkez Bankasının gerektiğinde ciddi alımlarla kura müdahale etmesi gerektiğini söyledi. TİM Başkanı Büyükekşi, referandum sonrası oluşan iyimserlik havasının faizlere anında yansıtılması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, ''Merkez Bankasının dün akşam aldığı 25 baz puanlık faiz indirimi için teşekkür ediyoruz. Ancak Merkez Bankası faizleri daha da düşürebilir. Biz 2011 Mart'ına kadar kademeli olarak 1,25 puanlık bir düşüşün risk oluşturmayacağını düşünüyoruz. Daha sonra da tıpkı ABD, İsrail ve Avrupa merkez bankaları gibi çok daha düşük bir faiz seviyesini hedefleyebilir'' şeklinde konuştu.