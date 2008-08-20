TİM'de yumruklu diyalog

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) seçimli genel kurulu öncesi adaylar arasında kavga çıktı. Önceki akşam Yenibosna'daki TİM binası önünde TİM Başkanı Oğuz Satıcı’nın kayınbiraderi ve TİM delegesi L. Aral Aliş ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı ve TİM Başkan adayı İsmail Gülle’nin tesadüfi karşılaşması kavgayla sonuçlandı. Eski dost olan Gülle ve Aliş'in sohbeti kısa sürede yerini gerginliğe bıraktı. Aral Aliş, İsmail Gülle'ye "Neden aday oldun neden bize haber vermeden arkadan işler çeviriyorsun" dedi. Gülle de bu sözlere argo sözlerle karşılık verince ikili bir anda yüksek sesle birbirlerine bağırmaya başladı. Ardından da Aliş, İsmail Gülle'ye tokat attı. Gülle'de bu duruma sessiz kalmayarak karşısındakine tekme savurdu. İkilinin tekme tokat süren kavgasını araya giren Oğuz Satıcı’nın ortağı Tunç Özkan durdurdu.



Kavganın nedeni Gülle’nin adaylığı



Öte yandan kavganın nedeni olarak ise İsmail Gülle'nin TİM başkanlığına aday olması gösterildi. İlk kez iddialı başkan adaylarının yarışacağı TİM seçimleri 9 Eylül’de İstanbul’da yapılacak. 19 Ağustos tarihi itibariyle TİM başkanlığı için adaylığını resmen açıklamış tek isim Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran oldu. İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin adaylığı da bir süredir kulislerde konuşuluyor. TİM Başkanı Oğuz Satıcı ise bir dönem daha başkanlık istiyor.

