TİM: Vize sorununun sağduyu ile çözüleceğine inanıyoruz

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ABD ile yaşanan vize sorununun, \"karşılıklı sağduyu ve doğru iletişim kanalları ile bir an önce çözüleceğine\" inandıklarını vurguladı.

Büyükekşi, vize sorununa açıklamasında şu konuların altını çizdi:

\"Dünyanın en büyük ekonomisi, küresel hasılanın neredeyse dörtte birini tek başına üreten ABD, ülkemiz için de çok önemli bir stratejik ortak konumunda.

\"Her iki ülke de NATO üyesi. Hem siyasi, hem ekonomik alanda köklü ve derin işbirliğimiz mevcut.

\"Bunu ihracat rakamlarımızda da görüyoruz; 2016 yılında 6.7 milyar dolarlık ihracatla ABD, en çok ihracat yaptığımız 5. ülke oldu. 2017’nin ilk 9 ayında ise, ihracatımız 6.4 milyar dolara ulaştı.

\"ABD’nin ithalatından aldığımız pay da her geçen gün artıyor. Türkiye’nin ihracatçıları olarak bizler ülkelerimiz arasındaki ticari bağları daha da güçlendirmeye çalışıyoruz.

\"Bu amaçla, geçen haftalarda New York’un merkezine Türkiye Ticaret Merkezimizi açtık.

\"Ancak, ABD’nin vatandaşlarımıza ilişkin vize işlemlerini askıya alma kararını üzülerek öğrendik. Ülkemiz de haklı olarak mütekabiliyet esasına göre aynı kararı ABD için aldı.

\"Bu kararların arkasında hangi gerekçeler olursa olsun bilinmesi gereken şey; Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğudur.

\"Ülkeler arasındaki ilişkileri karşılıklı menfaatlerin belirlediğini düşünürsek, vize sorunun iki ülke iş insanlarına bir fayda sağlamayacağı açıktır.

\"Dolayısıyla, bu sorunun karşılıklı sağduyu ve doğru iletişim kanalları ile bir an önce çözüleceğine inanıyoruz.\"