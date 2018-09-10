TİM: Net ihracatın büyümeye 1 puanlık pozitif katkısı oldu

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, net dış ticaretin büyümeye 1 puanlık pozitif katkı sağladığına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı büyüme verilerine ilişkin bir açıklama yapan Gülle şu konuların altını çizdi:

\"Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde büyüme temposuna devam ederek yüzde 5.2 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte yatırımların atmış olması ve turizm sektöründeki ivmelenme sayesinde, net ihracatın büyümeye katkısı beklediğimiz gibi pozitif yönlü 1 puan oldu. İhracatın dönemlik GSYH içerisindeki payı ise yüzde 22.5 oldu.\"