TİM: İhracatçının en büyük rakipleri Çin, İtalya, Almanya, ABD

İstanbul, 25 Kasım (DHA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM tarafından her çeyrek düzenli olarak gerçekleştirilen İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 Üçüncü Çeyrek Gerçekleşme ve Dördüncü Çeyrek Beklentileri açıklamasında, “Firmaların yüzde 16.9’u küresel pazarlardaki en büyük rakibinin Çin olduğunu söyledi. Çin’i yüzde 11.8 ile İtalya, yüzde 8.7 ile Almanya, yüzde 6.5 ile Hindistan ve yüzde 4.7 ile ABD takip ediyor” dedi.

Fiyat alanında en çok Çin, İtalya ve Almanya ile rekabet edildiğini söyleyen Büyükekşi, “Kalitede de durum yine aynı. Satış sonrası hizmetlerde ise rakipler ABD, Çin ve İtalya olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

En büyük rakiplerden ABD, hedefte birinci

İhracatçıların küresel pazarlardaki en büyük rakipleri arasında yer alan ABD ise öncelikli hedef pazarlar arasında birinci olduğunu söyleyen Büyükekşi, “Birinci çeyrekte firmaların öncelikli hedef pazarları sırasıyla ABD, Almanya ve Rusya iken; ikinci çeyrekte Rusya, Katar ve Almanya olmuştu. Bu çeyrekte ise ABD yeniden birinci, Rusya ve Almanya ise ikinci ve üçüncü oldu. ABD’ye ihracat bu yılın ilk 10 ayında yedi milyar doları aştı. Yıl genelinde yüzde 30 artış bekliyoruz.

Yanıtlar işsizliğin tek haneye düşeceğini gösteriyor

Araştırmaya katılan firmaların Üçüncü Çeyrekte ortalama 30 yeni istihdam yarattıklarını beyan ettiklerini kaydeden Büyükekşi, son çeyrekte ise firmaların yüzde 79’unun istihdamını artırabileceğini, yüzde 21’inin de aynı sayıda çalışanla devam edeceğini belirtti. Büyükekşi, “İşsizlik Ağustos 2017 itibariyle yüzde 10.6 oldu. Ancak bir önceki senenin aynı ayına göre çalışan sayısı bir milyon 355 bin kişi arttı. Firmalarımızın verdikleri yanıtlar istihdamın yılın son çeyreğinde daha fazla artacağını, işsizliğin de tek haneli rakamlara düşeceğini gösteriyor.” dedi.

Firmaların yarısı kurdaki oynaklıktan şikayetçi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatçılarımız 2017 yıl sonunda doların 3.87; euro’nun 4.52 olarak gerçekleşmesini bekliyor” dedi. Büyükekşi, bir önceki çeyrekte ihracatçıların yılsonunda doların 3.67; Euro’nun ise 4.25 olmasını beklediğini hatırlattı. Döviz kurlarının firmaların Üçüncü Çeyrekte en çok karşılaştıkları sorun olduğunu belirten Büyükekşi “Firmaların neredeyse yarısı kurlardaki oynaklıktan şikâyetçi” dedi.

Büyükekşi, “Kurlarda yaşanan oynaklık da zaten yüzde beş-yedi bandında seyreden kar marjı üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Firmalarımıza kur dalgalanmalarından elde edecekleri gelirin geçici olacağını her zaman söylüyoruz” diyerek, yapılması gerekenin, kur riskinden korunmak olduğunu söyledi.

İhracatçılar teşvikler için daha fazla başvuru yapmalı

Kur riskinden korunma konusunda firmaların yeterli bilgiye sahip olmadığının neredeyse her eğilim araştırmasında gördüklerini söyleyen Büyükekşi, şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta hem Eximbank hem de Merkez Bankası bu ihtiyaca yönelik yeni hizmetler sunulacağının müjdesini verdiler. Bu hizmetler ihracatçılar için çok büyük fırsat. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ayrıca Hükümetimiz tarafından son dönemde verilen destekler ihracatçıların çoğu tarafından yeterince bilinmiyor. Bu konuda hem Ekonomi Bakanlığımız çeşitli illerde tek tek firmalara giderek ihracat ve yatırım teşviklerini anlatıyor, hem de biz bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Burada görev artık ihracatçılara düşüyor.”

Yeni hedef 156.5 milyar dolar da aşılacak

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 80’inin son çeyrekte ihracatlarının en az önceki çeyrekteki kadar ya da bundan daha iyi olacağını öngördüğünü aktaran Büyükekşi, şunları söyledi: “Ekim ayında tüm zamanların ekim ayı rekoru kırılmıştı. Biz 2017’yi Atılım Yılı ilan edip, hedefleri aşacağız demiştik. Şu ana kadar sergilediğimiz performansla bunu açık bir şekilde ortaya koyduk. Orta Vadeli Program’da ihracat hedefimiz güncellendi. Şimdi ise, yeni hedef olan 156.5 milyar doları da aşacağımızı öngörüyoruz.”,

Döviz kurlarından sonra en büyük problem hedef ülkelerle sorunlar

Üretiminin bir önceki çeyreğe göre arttığını söyleyen firmaların oranının yüzde 59.2’den yüzde 68,6’ya çıktığını belirten Büyükekşi, Üçüncü Çeyrekte firmaların yüzde 79.2’sinin ihracat birim fiyatlarının arttığını veya aynı kaldığını kaydetti. Büyükekşi, döviz kurunun ardından karşılaşılan en büyük problemin hedef ülkelerle yaşanan sorunlar olduğunu bildirdi. “Firmaların yüzde 40’ı bu sorunun ihracatlarını etkilediğini belirtmiş” diyen Büyükekşi, “Geçtiğimiz çeyreklerde bu oran çok daha düşüktü. Bu sorunun ardından yüzde 37 ile hammadde ve aramalı fiyatlarındaki artış geldi. Geçtiğimiz çeyreklerde bu oran yüzde 30 seviyelerindeydi. Özellikle petrol ve emtia fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar bu sorunun ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.