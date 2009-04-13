T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TİM: İhracat hedefinin küçülmesi gerçekçi

TİM Başkanı Büyükekşi, 2009 yılında büyüme rakamlarında yüzde 3,6'lık düşüş hedeflenerek, bu rakamın revize edilmesini olumlu bulduklarını belirtti.

13 Nisan 2009 03:00

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2009 yılında büyüme rakamlarında yüzde 3,6'lık düşüş hedeflenerek, bu rakamın revize edilmesini olumlu bulduklarını belirtti.

TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Halı İhracatçıları Birliğinin (İHİB) Mali Olağan Genel Kuruluna katılan Büyükekşi, konuşmasında, büyüme rakamlarının revize edilmesinin gelecek adına olumlu olduğunu vurguladı.

Büyükekşi, şunları kaydetti:

"2009 yılında büyüme rakamlarında yüzde 3,6'lık düşüş hedeflenerek, bu rakamın revize edilmesini olumlu buluyoruz. 2009 yılında 148 milyar dolarlık ihracat hedefinin de 104 milyar dolar olarak revize edilmesini gerçekçi buluyoruz. Bundan sonra moral bozmadan 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Bunun için toplantılar, çalışmalar yapacağız."

İHİB Başkanı İbrahim Yılmaz da, makine halısının yükselişine katkı vermek için Gaziantep'e yöneldiklerini ve burada tasarım odaklı üretime nasıl geçilmesi gerektiği yönünde firmalara destek verdiklerini ifade etti.

Yılmaz, "Kabuğuna sığamayan Gaziantep'teki yükselişin makine halıcılığına da kaydırılabilmesi için tasarım odaklı üretime nasıl geçilebileceğini bire bir aktardık. Ayrıca buradaki firmalarımızın nakit sıkıntılarını aşabilmeleri için Eximbank kredilerinin önündeki sorunların giderilmesi amacıyla çalışmalarımız TİM Başkanımızla birlikte sürüyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24