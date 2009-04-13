TİM: İhracat hedefinin küçülmesi gerçekçi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2009 yılında büyüme rakamlarında yüzde 3,6'lık düşüş hedeflenerek, bu rakamın revize edilmesini olumlu bulduklarını belirtti.



TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Halı İhracatçıları Birliğinin (İHİB) Mali Olağan Genel Kuruluna katılan Büyükekşi, konuşmasında, büyüme rakamlarının revize edilmesinin gelecek adına olumlu olduğunu vurguladı.



Büyükekşi, şunları kaydetti:



"2009 yılında büyüme rakamlarında yüzde 3,6'lık düşüş hedeflenerek, bu rakamın revize edilmesini olumlu buluyoruz. 2009 yılında 148 milyar dolarlık ihracat hedefinin de 104 milyar dolar olarak revize edilmesini gerçekçi buluyoruz. Bundan sonra moral bozmadan 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Bunun için toplantılar, çalışmalar yapacağız."



İHİB Başkanı İbrahim Yılmaz da, makine halısının yükselişine katkı vermek için Gaziantep'e yöneldiklerini ve burada tasarım odaklı üretime nasıl geçilmesi gerektiği yönünde firmalara destek verdiklerini ifade etti.



Yılmaz, "Kabuğuna sığamayan Gaziantep'teki yükselişin makine halıcılığına da kaydırılabilmesi için tasarım odaklı üretime nasıl geçilebileceğini bire bir aktardık. Ayrıca buradaki firmalarımızın nakit sıkıntılarını aşabilmeleri için Eximbank kredilerinin önündeki sorunların giderilmesi amacıyla çalışmalarımız TİM Başkanımızla birlikte sürüyor" dedi.



