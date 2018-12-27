TİM / Gülle: 2019'da daha çok ihracat konuşacağız

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği\'nin (EGD) geleneksel \"Yılbaşı Buluşması\"nda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracattaki artışın 2019’da daha çok konuşulacağını söyledi.

Gülle, ekonomi gazetecileri ile ihracatçıların birbirini tamamlayan ve anlayan bir aile olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Planlarımız, stratejilerimiz ve hedeflerimizden her zaman ilk haberdar olanlar olarak, yaptığımız doğru ve yanlışlarda bizlere yazılarınız ve haberlerinizle her zaman doğru alternatifleri sundunuz. Ekonomi basınının değerli temsilcileri olarak, 20 yıldır gördüğümüz tecrübeli yüzlerden mesleğe yeni başlayan meslektaşlarınıza kadar sizlerden tek beklentimiz, ihracat algısının güçlenmesine ve tüm iş dünyamızı ihracata teşvik etmemize destek olmanız.\"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de bu yılın yalnızca Türkiye\'de değil, tüm dünyada çetin geçen bir yıl olduğunu söyledi ve ekledi:

\"Bu zorlu yılı üretimin gücüyle geride bırakacağız. Çünkü iş dünyası olarak 2019\'da üretimin yeni kodlarını programlayarak ekonomide bambaşka pencereler açmak istiyoruz. Bunu yaparken asıl hedefimiz, Türkiye\'yi yüksek faiziyle değil, üretim gücüyle çekici hale getirebilmek olacaktır. “Araçlardaki yol bulma sistemiyle anlatırsak; biz ticaretin navigasyonunda en hızlı güzergahı hesapladık. O da yerli üretim rotasıdır. Reel ekonomimizi, cari fazladan vazgeçmeden, global nefes diye nitelendirdiğimiz ihracatla büyüteceğiz.

\"Haberleri yorumlamada da en büyük yardımcımız sizlersiniz. Bana göre siz ekonomiyle ilgili gelişmeleri topluma aktarırken çok önemli bir iş daha yapıyorsunuz.

“O da ekonomik aktörler ile halk arasında ortak bir dil gelişmesine, ortak bir akıl oluşmasına, tarafların birbirini anlamasına, ekonomik bilgi ve birikimin çoğalmasına zemin hazırlıyorsunuz. Ekonomi ve ticaretteki gelişmeleri küreselleşmeye bağlıyoruz ya… İşte bu küreselleşmenin en eski ve değişmez aktörü gazetecilerdir, sizlersiniz.

“Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması, çıkan ürünlerden kitlelerin haberdar olması hep sizinle oluyor. Ekonominin çarklarını döndüren sadece bizim üyelerimiz, yani üreticiler değildir.

“Bence ekonomin çarkını döndüren isimsiz kahramanlardan biri de ekonomi basınıdır.

“Daha da önemlisi ekonomi gazetecileri, Türkiye\'nin iktisadi tarihinin güçlü ve büyük hafızasıdır.\"

EGD Başkanı Celal Toprak da yılbaşı buluşmasının çok önemsedikleri bir etkinlik olduğunu belirterek, mesleğe ve EGD\'ye verdikleri destekten dolayı sektör duayenlerine teşekkür etti ve ekledi:

\"14 yıl önce hepimiz daha farklıydık ama değişmeyen tek şey var; duygularımız. Duygularımızda bir değişim yok. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz. Bu bir aile toplantısı. Biz meslektaşlarımızın görüşmesine vesile oluyoruz. Bu köprüyü oluştuğumuz için çok mutluyuz. Bu aile birlikteliğini bozmayalım. Bunu bozmadığımız sürece bize bir şey olmaz, dimdik ayakta kalırız. Bu birlikteliği hayatın her alanına yayalım.\"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Akif Eroğlu adına TSB kurumsal iletişim bölümünden Elvan Yektin\'e geceye katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.EGD etkinliklerine katkılarından dolayı verilen teşekkür plaketi, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş\'in adına Türk Telekom Dijital İletişim Müdürü Esat Sivri\'ye sunuldu.ORGE Elektrik Üst Yöneticisi (CEO) Nevhan Gündüz, Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, Çevko Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu ve Tracemark Ajans Başkanı Salih Karahan\'a da katkılarından dolayı plaket verildi.

Etkinlikte, 19 Ağustos\'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ekonomi yazarı Güngör Uras adına verilen yaşam boyu onur plaketi ise Güngör Uras\'ın asistanı Hediye Ünlü\'ye takdim edildi.

Faruk Türkoğlu, Hasan Eriş, Şemsi Yücel, Rüştü Bozkurt, Yüksel Uysal, Çetin Gürel, Kamuran Abacıoğlu, Engin Köklüçınar, Şükran Soner, İdris Adil ve Ege Cansen de etkinlik kapsamında yaşam boyu onur plaketi verilen isimler oldu.

Bu kapsamda Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak adına A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve EKOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir\'e plaket takdim edildi.

EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi. Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde:

\"Emre İskeçeli, Ömer Temür, Selçuk Geçer, Can Karadut, Serpin Alparslan, Mehmet Ali Yıldırımtürk, Mesut Taşkın, Tamer Gerçi, Dilek Gappi, Adil Küçük, Musa Alioğlu, Şeref Özata, Okhan Şentürk, Murat Gürsoy, Orhan Koçyiğit, Selahattin Ertaş, Cem Tanrıkılıcı, Can Kantar, Kadir Kılıçparlar, Hamide Hangül, Selma Şenol, Deniz Kalendergil, Aynur İşçi, Fahri Sarrafoğlu, Olay Tan, Mehmet Mustafa Haliloğlu, Nurhayat Varol, Aslı Didari, Murat Bayar, Engin Çağlar, Ahmet Çoşkunaydın, Mehmet Aka.\" (Fotoğraflı)