TİM: Eylül ayında ihracat yüzde 8.9 arttı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 artışla 11 milyar 337 milyon dolara ve son bir yılda da yüzde 9.0 artışla 153 milyar 24 milyon dolara çıktı.

TİM\'den yapılan açıklamaya göre, ihracat yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artışla 114 milyar 661 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin miktar bazında ihracatı da Eylül ayında yüzde 2.1 artarak 8.6 milyon ton olurken, ilk dokuz ayda yüzde 11.7 artış gösterdi.