-TİM BÜROKRATLARDAN YAKINDI İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Akbalık, ithalatta ilk 6 ayda yüzde 33 artış olduğunu, bunun temelinde de uygulanan yanlış kur politikasının yattığını belirterek, ''Merkez Bankası'nın para kurulu şu anda bürokratlardan oluşuyor. Bizim böyle bir yapı içerisinde doğru politikalar üretmemiz söz konusu değil. Para kurulundaki yönetim kurulu üyelerinin, sivil toplum örgütlerinden seçilmesi lazım'' dedi. Ahmet Akbalık, hammadde ithalatında yoğun bir şekilde artış yaşandığını söyledi. İthalatta ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış söz konusu olduğuna işaret eden Akbalık, bunun temelinde uygulanan yanlış kur politikasının yattığını belirtti. Akbalık, ''Ara malı ithalatına baktığımızda, burada da artış görüyoruz. Zira ara malı ithal etmek, yurtiçi pazardan almaktan daha ucuz hala gelmektedir. Aşırı değerli TL, üretimi yurtdışı mallara göre çok pahalı hale getirdiğinden, kimse yurt içi pazardan pahalı malı almamakta, ara malı ithal etmektedir. Dolasıyla, yan sanayimiz de kepenk vurmak üzeredir. Her vurulan kepenk, yeni işten çıkarmalar ve işsizler ordusunda artış demektir. Kısa vadede makul enflasyonlu durum, üretimin durması noktasında yeniden hortlayacaktır'' diye konuştu. -''YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNE GİRMELİ''- Ahmet Akbalık, şunları kaydetti: ''Merkez Bankası'nın para kurulu şu anda bürokratlardan oluşuyor. Böyle bir yapının içerisinde bizim doğru politikalar üretmemiz söz konusu değil. Bu yapıdan çıkıp gelişmiş ülkelerin para kurullarındaki yönetim kurulları gibi bizim de bir yapılanma içerisine girmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde para kurulları sivil toplum örgütleri, sanayiciler, ihracatçılar, bankacılar ve benzeri kurumların temsilcilerinden oluşuyor. Bunlar otomatikman ülkenin nabzını tutan, kura gerektirdiği şekilde nerede ve ne kadar müdahale edilebileceğini yaşayan ve gören insanlar. Bizim doğru politikalar üretebilmemiz için para kurulundaki yönetim kurul üyelerinin, sivil toplum örgütlerinden seçilmesi lazım. O zaman para kurulu ülkenin bütün dinamiklerini harekete geçiren bir mekanizma haline gelmiş olacak.'' -''SİPARİŞLERDE CİDDİ DÜŞÜŞ VAR''- Dolar ve avro sepet kurunun bir yıl aşağıya gittiğini, bunun Türk Lirası'nın yaklaşık yüzde 8 ile 10 arasında değer kazanması anlamına geldiğini, enflasyon da eklendiğinde bunun yüzde 15'i bulduğunu ifade eden Akbalık, ''Dünyanın herhangi bir yerinde iş yapan üreticinin, ihracatçının son bir yıl içerisinde rekabet gücünü otomatikman yüzde 15 kaybettiğini görüyoruz. Dolar ve avro şu anda sınırda. Müdahale istenildiği gibi yok. Bu sınırın altına inmesi durumunda çok ciddi sıkıntı yaşanabilir. Temmuz ayında siparişlerde ciddi düşüş var. Dış ticaret açığı makas şeklinde açılabilir. Bundan sonra zamanında müdahale yapılmazsa döviz kurları çok daha aşağılara gidebilir'' diye konuştu. Genelde Avrupa'da çok büyük sipariş düşmesi söz konusu olduğunu söyleyen Akbalık, şu anda Türk Lirası değerli olduğu için siparişlerin daha ucuz olan Uzak Doğu gibi ülkelere kaydığını belirtti. -''MALİ KURAL YASASININ ÇIKMALI''- Mali kuralla ilgili olarak da Akbalık, şunları kaydetti: ''Bana göre mali kural yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Mali kuralın ertelenmesini doğru bulmuyorum. Benim şahsi düşüncem. Bu yasa devlete bütçe disiplini getireceğinden, devletin gereksiz kamu harcamaları yapıp bunu vergi olarak özel sektörün üzerine yıkmasını engelleyecektir. Bu nedenle Merkez Bankasının politikalarını uygularken kısa vadeli hedefler yerine, uzun vadeli sürdürülebilir parametrelere odaklanması, üreten, istihdam yaratan ve döviz kazancı elde eden bir ekonomi olması için olmazsa olmazdır.''