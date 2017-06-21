TİM Başkanvekili'ne 'FETÖ' gözaltısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Denizli İhracatçılar Birliği'nde de Başkan olarak görev yapan Kocasert ile birlikte 5 işadamının da Denizli'deki 'FETÖ soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı kararı ardından şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ soruşturması' kapsamında polisler tarafından bugün DENNİB Başkanı Süleyman Kocasert'in Gerzele Mahallesi'ndeki evinde ve sahibi olduğu tekstil ürünleri pazarlama şirketinde arama yapıldı.

Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürmen'i hastanede ziyaret ederken, gözaltı kararını öğrenip evine dönen Kocasert, daha sonra gözaltına alındı.