TİM Başkanı Gülle: 2021 yılında ihracatımız 200 milyar doları geçecektir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti için hiçbir zaman unutulmayan bir tarih olacaktır. Pandemi sonrası durmadan yükselen, her ay rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecektir” dedi.

Gülle, beraberindeki heyetle birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Gülle ve beraberindeki heyet, daha sonra Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Kilis İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Açılış öncesi TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, kendisi için mutlu ve önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Yıllardır Kilis’e bir irtibat bürosu açmak için çok mücadele ettim. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sayesinde bu gerçekleşiyor. Kendisi vesile oldu. İhracatçının ne gibi devlet desteği alacak, bu konuda bilgi almak için Gaziantep’e gidip gelmesine gerek kalmadan burada bütün işlerini yapabilecekler. Biz gereken desteği Gaziantep’ten vereceğiz” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise şunları söyledi:

"2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti için hiçbir zaman unutulmayacak bir tarih olacaktır. Pandemi sonrası durmadan yükselen, her ay rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek, üzerinde bir rakama gidecektir. Bunu gerçekleştiren, bunun için mücadele eden tüm ihracat ailesine teşekkür ederim. Mülki erkanımıza teşekkür ediyorum. İhracat için ucundan tutan, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese minnettarız. Burada 185’e yakın ihracatçımız var. Birincisi onların hizmetlerini en iyi şekilde vermek, ikincisi onların sayısını attırmak, bu amaçlı bu ofisin hayırlı olmasını diliyorum”



Kilis Valisi Recep Soytürk de, Kilis’in iki kapısı bulunduğunu belirterek, “Bunlar Öncüpınar Sınır Kapısı ile yeni açılan Çobanbey Sınır Kapısı'dır. İhracat her geçen gün artıyor. İhracatçılar birliğinin bir bürosunun olması ihracatımıza katkı sağlayacaktır. Gaziantep’teki ihracat oranındaki artışı heyecanla takip ediyoruz. Daha da artmasını bekliyoruz. Yeni yerimizin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.