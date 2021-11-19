TİM Başkanı Gülle: 1 puanlık faiz indiriminin ardından Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini anlamak da zorlanıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bu ay sonunda da yine bir rekoru paylaşmak üzere çalışıyoruz. Yıl sonunda orta vadeli planda konulan 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok üzerinde bir ihracatı da gerçekleştireceğiz. 2023 hedefindeki 246 milyar dolarlık hedefi de inşallah 2022 yılında gerçekleştirmek arzusu içindeyiz." dedi. İsmail Gülle ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 93 olduğunu ve cumhuriyet tarihinin en başarılı ihracat döneminin yaşandığını ifade ederek "1 puanlık indirimin ardından tabi ki ülkemizin Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamak da zorlanıyoruz" dedi.

Gülle, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı"nda, 100 bini aşkın ihracatçıyla hedeften hedefe koştuklarını, yeni ufuklara yol aldıklarını söyledi.

2023'te ihracat ailesini 130 bine ulaştırma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

"2020'yi insanlık adına bizlerden götürdükleri nedeniyle hiç unutmayacağız. Aynı zamanda 2021 yılını da unutmayacağız. 2021 yılı da ülkemiz açısından pek çok olumlu işlerin olduğu bir dönem olarak hatırlayacağız. İlk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdik. Yıllık bazda 200 milyar doları geçtik. Uzun zamandır bunun gayreti içindeydik. Allah'a çok şükür ki artık her ay açıkladığımız rakamlar 20 milyar doların üzerinde ihracata doğru gidiyor. Bu ay sonunda da yine bir rekoru paylaşmak üzere çalışıyoruz. Yıl sonunda orta vadeli planda konulan 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok üzerinde bir ihracatı da gerçekleştireceğiz. 2023 hedefindeki 246 milyar dolarlık hedefi de inşallah 2022 yılında gerçekleştirmek arzusu içindeyiz. "

"Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz"

İhracatta Cumhuriyet tarihinin en başarılı döneminin yaşadığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. Biz, ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içindeyiz. İhracatımız, ülkemizin büyümesinin yarısını sağlıyor. 1 puanlık indirimin ardından tabi ki ülkemizin Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamak da zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ler seviyesinde. İhracatımızda inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte. Bu kadar büyük bir emekle, gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayreti, çalışması ülkemizin geleceği adına önemlidir. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetin kurulduğu yılda ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün hedefin üzerinde bir ihracata gittiğimizi görüyoruz." (AA)