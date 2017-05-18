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Dünya

Tillerson’dan Oval Ofis’te ‘böcek’ iddialarına yanıt

Putin, Washington'un uygun görmesi halinde Moskova'nın ABD Kongresi'ne Trump-Lavrov görüşmesinin yazılı dökümünü sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı

18 Mayıs 2017 00:02

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Amerikan medyasının, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken Beyaz Saray’a ‘böcek’ yerleştirmiş olabileceklerine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Gazeteciler, Tillerson'a "Rusya'nın Lavrov ile Trump arasındaki görüşme kayıtlarını vermeye hazır olmasının ‘Rusların Beyaz Saray'daki Oval Ofis'e böcek yerleştirmiş olabileceği' anlamına gelir mi" sorusunu yöneltti.

Tillerson, "Böyle bir şeyi ben öğrenmezdim" yanıtını verdi. Amerikalı diplomat, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un uygun görmesi halinde Moskova'nın ABD Kongresi'ne Trump-Lavrov görüşmesinin yazılı dökümünü sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

 

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