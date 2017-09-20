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Dünya
Deutsche Welle

Tillerson'dan nükleer anlaşmayı revizyon talebi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın bu ülkenin nükleer silahgeliştirmesini önlemeye yetmeyeceğini söyledi.

20 Eylül 2017 11:05

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İran ile imzalanan nükleer anlaşmada değişiklik yapılmasını talep etti. Tillerson anlaşmanın ‘yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini' söyledi. Fox News televizyonuna demeç veren ABD Dışişleri Bakanı İran'ın ikna edilmesine Avrupalı müttefiklerinin destek verecekleri umudunda olduğunu belirtti.

Nükleer anlaşmanın "yeteri kadar sert olmadığını" ve "İran'ın nükleer programını frenlemeye yetmeyeceğini" ifade eden Tillerson "İran'ın yeniden atom bombası yapabilecek duruma gelmesini adeta geriye sayarak belirleyebileceklerini" sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile varılan nükleer anlaşmayı "utanç verici" olarak nitelemişti. Yıllar süren görüşmelerin sonunda BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında varılan anlaşma İran'ın sivil amaçlı uranyum zenginleştirme çalışmalarını en aza indirmesini ve nükleer programını sıkı uluslararası denetimlere açmasını, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) İran'ın anlaşma şartlarına uyduğunu saptamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ilk kez olmak üzere İran Dışişleri Bakanı Cevad Şerif ve anlaşmada imzası bulunan diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

DW, Afp /AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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