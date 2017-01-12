Tillerson: Türk-Rus ortaklığı kalıcı değil

ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Rex Tillerson, Senato'daki onay sürecinin ilk adımı olarak Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in eski başkanı olan Tillerson, Rusya ve Ortadoğu başta olmak üzere dış politik görüşlerini aktardı.

Tillerson, Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki temaslara atıfla ABD'nin Ortadoğu'da yeniden aktif olması için neler yapılması gerektiği şeklindeki soru üzerine, geleneksel müttefiklerle yeniden çalışılması gerektiğini, ABD'nin rolünün zayıflığı nedeniyle Türkiye'nin Rusya'ya döndüğünü, ancak Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin kalıcı bir ortaklık olmadığını söyledi.

Öncelik, IŞİD'in yenilmesi olmalı

ABD'nin Suriye'deki masum insanları koruması, güvenliklerini garantiye alması ve IŞİD'i yenmesi gerektiğini kaydeden Tillerson, "Birbiriyle rekabet halinde iki politikamız vardı: Beşar Esad'ın gitmesi ve IŞİD'in yenilmesi. Net politikanın IŞİD'in yenilmesi olması gerekir. İkinci adım Esad'ın görevden ayrılması nasıl gerçekleşecek, Suriye'de idari yapı ne olacak ve bunlar üzerinde bir etkimiz olabilir mi… Bu konuda pek çok adım atılması gerekecek" diye konuştu.

Rusya ile diyalog önemli

Rusya'nın kabul edilmesi gereken bir güç olduğunu kaydeden Tillerson, ABD ile Rusya'nın değerler sisteminin farklı olduğunu, ancak diyaloğun kritik önem taşıdığını söyledi. Tillerson, "Benim Ruslarla ilgili tecrübelerim, hesabını iyi yapan, stratejik düşünen ve plan geliştiren kişiler olmaları. Ne yapacağı belli olmayan bir güç değiller… Rus yönetiminin önünde coğrafi bir plan var. Tepkileri değerlendirip buna göre sonraki adımları atıyorlar" diye konuştu.

ABD'nin Rusya ile açık ve dürüst bir diyaloğa ihtiyacı olduğunu vurgulayan dışişleri bakanı adayı, "Atılması gereken en acil adım IŞİD'i yenerek radikal İslam'ı püskürtmektir" dedi.

Tillerson, Rusya lideri Vladimir Putin'in Halep'teki bombardımanlar nedeniyle savaş suçlusu sayılıp sayılamayacağına yönelik soruyu ise "Bunlar çok ciddi suçlamalar. Bu konuda bir karara varmadan önce daha fazla bilgiye sahip olmak isterim" diye yanıtladı.

Yaptırımlar ABD'ye zarar veriyor

Komisyon'daki senatörlerden biri, Exxon'un Kırım konusunda Rusya için lobi yaptığı ve Kırım'ın ilhakının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıktığı suçlamasında bulunarak Tillerson'a yaptırımlarla ilgili fikrini sordu. Tillerson, yaptırımların Amerikan iş dünyasına ve ticari çıkarlarına zarar verdiğini, bunun bir gerçek olduğunu söyleyerek yaptırımların güçlü araçlar olduğunu ve doğru kullanılmaları gerektiğini dile getirdi.

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