Tillerson: Trump, Kim'in anlayacağı dilden konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ‘diplomatik dil'den anlamadığını belirterek, "Trump, Kuzey Kore'ye Kim Kong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor" dedi.

Tillerson, Kuzey Kore'nin saldırmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam'a giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik son açıklamalarını değerlendiren Tillerson, "Yani bence Başkan, Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor. Çünkü diplomatik dilden anlıyor gibi görünmüyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore'yle tehdit içerikli atışmaların, ABD'yi askeri bir seçeneğe yaklaştırdığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer tehdide devam etmesi durumunda 'ateş ve gazapla karşılaşacağını' söylemişti.

Kuzey Kore'den bir askeri yetkili buna karşılık, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını belirtmişti.