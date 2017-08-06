Tillerson Lavrov'dan misillemenin "detaylarını" öğrendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları imzalamasının ardından iki ülke dışişleri bakanları ilk kez buluştu.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısı kapsamında bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Washigton'ın Rusya'ya yönelik son yaptırımlarını ve Moskova'nın misilleme niteliğindeki kararını ele aldı.

Görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı'nı kastederek, "Özellikle, Rusya karşıtı yaptırımlara cevaben gönülsüz bir şekilde aldığımız kararların ayrıntılarıyla ilgilendi" dedi.

Rusya'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde görev yapan personelin 755 kişi azaltılması için Washington'a ültimatom veren Moskova'nın aldığı kararın detaylarını Tillerson ile paylaştığını aktaran Lavrov, "ABD'li meslektaşlarımızın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu hissettik. Sanırım bunun dışında alternatif de yok" diye konuştu. Ancak Lavrov, ABD'li mevkidaşıyla ele aldığı ayrıntıları basına açıklamadı.

Putin'in kafa karıştıran talimatı

Trump çarşamba günü, ABD başkanlık seçimleri sırasında Rusya kaynaklı olduğu düşünülen siber saldırılar ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören kararı onaylamıştı.

Kararın Amerikan senatosunda kabul edilmesinin ardından Rus lider Vladimir Putin, ABD temsilciliklerinde çalışan 755 kişinin "Rusya'daki faaliyetlerine son vermesi" için talimat vermişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2013 yılındaki raporuna göre, Rusya'daki Amerikan diplomatik kurumlarında görev yapan yaklaşık bin 200 personelin sadece dörtte birinin ABD vatandaşı olması kafa karışıklığına neden olmuştu. Zira söz konusu ABD temsilciliklerinde çalışan personelin büyük bölümünü Ruslar oluşturuyor. Bu durumda, zorunlu olarak işine son verilecek kişilerin çoğunlukla Ruslardan seçilmesi ve ABD'li diplomatların görevlerine devam etmesi ihtimali ağırlık kazanıyor.

Hangi diplomatik personelin gitmesi gerekeceğine dair tartışmalar üzerine açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise "Tercih ABD'nin" yorumunda bulunmuştu.

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DW/AP/Reuters,CÖ/EC