Tillerson: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Ekim (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Amerikan medyasında çıkan istifa edeceği haberlerini yalanladı. NBC televizyon kanalının Çarşamba sabahı yayınladığı haberlerde, Tillerson\'ın 20 Temmuz\'da Pentagon\'da Başkan Donald Trump\'ın ulusal güvenlik ekibi ve kabine yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda Trump hakkında \'moron\' dediğini aktardı. Haberde ayrıca istifa etmeye kalkan Tillerson\'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence\'in müdahalesiyle son anda istifadan vazgeçirildiği belirtildi.

Bu haberin ardından kamera karşısına geçen Tillerson, \'Bu görevden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Başkan\'a ve ülkeme bağlılığım göreve başladığım günden bu yana aynı. Bunun tersi iddiaların hepsi yanlış\' diye konuştu ve istifa edeceği haberlerini yalanladı. Açıklamasında Trump\'a desteğini yeniden vurgulayan Tillerson, Başkan Trump ve yönetimine olan bağlılığının göreve başladığının ilk gününde olduğu kadar güçlü olduğunun altını çizerek, \'Başkanın atamasıyla hizmet veriyorum ve başkan hedeflerini başarmada benim yararlı olabileceğimi düşündüğü müddetçe de buradayım\' dedi. Tillerson, Trump için \'moron\' ifadesini kullandığı iddiasının sorulması üzerine, \'Bu tür önemsiz şeylerle uğraşmayacağım. Bu yönetimi bölmek için verilen bu çabanın parçası olmayacağım\' diye konuştu. Trump ayrıca paylaştığı twitter mesajında, Tillerson ve Pence\'in NBC\'nin haberlerini yalanladığını ve kanalın Amerikalılardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Tillerson\'ın açıklaması

