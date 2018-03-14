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Tillerson - Erdoğan görüşmesinde zabıt tutulmamıştı | "Giderken hafızasındakileri de yanında götürdü"

"Tillerson 15 Şubat'ta Erdoğan'la yaptığı görüşmeye tek Amerikalı yetkili olarak katılmış"

14 Mart 2018 16:55

Cumhuriyet gazetesi Yayın Danışmanı gazeteci  Kadri Gürsel, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin olarak, "Tillerson 15 Şubat’ta Ankara’da Erdoğan’la yaptığı 3 saatlik görüşmeye tek Amerikalı yetkili olarak katılmış ve üstelik zabıt da tutulmamıştı. Tillerson gönderildi, hafızasındaki görüşmeyi de beraberinde götürdü. Ne olacak şimdi?" diye sordu. 

Gürsel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Şubat'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'la, Tillerson görüşmesini hatırlatarak şunları yazdı:

"Bir arkadaşım hatırlattı, Tillerson 15 Şubat’ta Ankara’da Erdoğan’la yaptığı 3 saatlik görüşmeye tek Amerikalı yetkili olarak katılmış ve üstelik zabıt da tutulmamıştı. Tillerson gönderildi, hafızasındaki görüşmeyi de beraberinde götürdü. Ne olacak şimdi?"

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