Tilkiye ateş etmek isterken dayısını öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Cemal Ünlütürk yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken iddiaya göre kazara dayısı Hasan Aksoy’u vurdu. Aksoy yaşamını yitirirken Ünlütürk gözaltına alındı.
Sakarya Akyazı'da Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı.
Kazara tetiğe dokunduğu belirtilen Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy’u vurdu. Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Ünlütürk gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. (DHA)