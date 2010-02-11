Tilkimobil çivi atıyor, elektrik veriyor

T24 - Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu “Tilki Selim” lakaplı Selim Işık’ın(53), kurşun geçirmez Hummer marka cipinin marifetleri polisi şaşırttı. Milliyet gazetesi Erdal Kılınç'ın haberi.



Mersin’de ele geçirilen 71 kilo eroinin sahibi olduğu iddiasıyla yaklaşık bir ay önce İstanbul’da tutuklanan “Tilki Selim” lakaplı Selim Işık’ın (53), ABD’den satın aldığı Hummer cipe eklettiği donanımlar polisi şaşırttı. Kurşun geçirmez cipin araç takibine karşı çivi fırlattığı, duman boşaltan sistemleri olduğu ve kapılarının açılması için zorlandığında elektrik verdiği tespit edildi.

“Yeşil” olarak bilinen Mahmut Yıldırım’la yaptığı konuşmayla gündeme gelen “Tilki” lakaplı Selim Işık, İstanbul Narkotik Şube ekipleri tarafından 5 ili kapsayan bir operasyonla ele geçirilen 71 kilo eroinin sahibi olarak 11 adamıyla birlikte gözaltına alınmış, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cezaevine konulan Işık, polis ve savcılık ifadesinde uyuşturucu kaçakçılığını reddederek, ele geçirilen 71 kilo eroinle ilişkisinin olmadığını öne sürmüştü.













Bu arada Işık’ın kullandığı ve operasyon sırasında el konularak emniyet otoparkına çekilen Hummer cipin özellikleri dikkat çekti. ABD’den getirilen Hummer cipe, takip edilmesi durumunda çivi atan ve duman boşaltan sistemler yaptırıldığı belirlendi. Hummer cipin ayrıca açılmaya karşı otomotik kilitleri olduğu ve zorlandığında elektirik akımı verdiği öğrenildi.

Geçmişte yaşanan olaylardan ötürü hedef olduğunu belirten Işık, kan davası ve yaptığı işler nedeniyle birçok düşmanı bulunduğunu, bu nedenle zırhlı otomobille dolaştığını belirtti. Selim Işık resmi ifadesinin dışında polisle yaptığı sohbette, “‘Yeşil’ olarak bilinen Mahmut Yıldırım’la tanıştığını, O’nun haraç için kendisini aradığını, tehdit ettiğini, ancak bazı kişiler araya girdiği için para vermediğini söylediği” ileri sürüldü.











İşte Tilki Selim’in James Bond’u kıskandıracak, Batman’in Batmobili’nden ya da Kara Şimşek’ten geri kalmayan Hummer marka aracı. Kurşun geçirmez Hummer marka cipin araç takibine karşı çivi fırlattığı, duman boşaltan sistemleri olduğu ve kapılarının açılması için zorlandığında elektrik verdiği saptandı.