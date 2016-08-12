Tilki diye eşini vurdu!

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bahçesine giren tilkiye ateş etmek isteyen şahıs yanlışlıkla eşini bacağından vurdu.

Milliyet’in haberine göre, Edinilen bilgiye göre, Mihalıççık ilçesine bağlı İğdecik mahallesinde yaşayan N.Ç., evinin bahçesine giren tilkiye av tüfeği ile ateş etti. Tilki yerine yanlışlıkla eşi S.Ç.’yi bacağından vuran N.Ç., durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan S.Ç.’yi olay yerinedeki ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı.