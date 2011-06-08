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Dünya

TİKRİT'TEKİ SALDIRILARI IRAK İSLAM DEVLETİ ÜSTLENDİ BAĞDAT (A.A)

08 Haziran 2011 18:21

-TİKRİT'TEKİ SALDIRILARI IRAK İSLAM DEVLETİ ÜSTLENDİ BAĞDAT (A.A) - 08.06.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Tikrit'te hükümet binalarına düzenlenen saldırıları terör ağı El Kaide ile bağlantılı Irak İslam Devleti adlı örgüt üstlendi. Örgütün bir internet sitesinde yayımladığı açıklamada, saldırıdan intihar bombacılarının sorumlu olduğu belirtildi. Tikrit'te geçen cuma günü önce hükümet binalarının bulunduğu yerleşkenin içindeki camiye, daha sonra da bu saldırıda yaralananların kaldırıldığı hastaneye saldırı düzenlenmişti. Tikrit'te geçen pazartesi de aynı yerleşkenin nizamiyesinin yakınında intihar saldırısı yapılmıştı. Saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

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