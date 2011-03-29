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TİKRİT'TE ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A)

29 Mart 2011 22:37

-TİKRİT'TE ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 29.03.2011 - Irak'ın Tikrit kentinde silahlı kişilerin il meclisi merkezine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 34'e yükseldiği bildirildi. Irak hükümet sözcüsü, saldırıda ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini ve ölenler arasında 3 bölge konsey üyesinin olduğunu belirtti.  Selahaddin bölgesi sağlık merkezi yetkilisi Cesim el Dulaimi ise saldırıda ölenlerin sayısının 45'e yükseldiğini, ölenler arasında konsey üyelerinin yanı sıra 7 saldırganın bulunduğunu söyledi.  Iraklı birliklerin silahlı kişilerin kuşatmasını sona erdirdiği bildirildi.   Selahaddin bölgesi medya danışmanı Muhammed el Asi de saatler süren baskında 65 kişinin de yaralandığını belirtti.  El Asi ve Selahaddin Valisi Ahmed Abdullah, ölenler arasında 3 bölge konsey üyesinin olduğunu doğruladı. Üyelerden birinin, Irak'taki El Kaide örgütüne karşı fikirleriyle tanındığına dikkat çekildi.  Ölenler arasında 30 yaşındaki Reuters muhabiri Sabah el Bazee'nin de bulunduğu belirtiliyor.  Güvenlik yetkilileri, saldırıdan Irak'taki El Kaide örgütünü sorumlu tutuyor.  Bu arada, Irak devlet televizyonu, saldırıda ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini bildirdi. Haberde, en az 67 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bomba yüklü araçlar ve üzerlerindeki bombalarla bir grup silahlı kişinin, binaya baskın düzenlediği ve binadakileri rehin aldığı belirtilmişti.

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