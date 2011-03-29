-TİKRİT'TE HÜKÜMET BİNASINA SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 29.03.2011 - Irak'ın Tikrit kentinde, silahlı kişilerin il meclisi merkezine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü. İl yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, silahlı kişilerin binaya baskın düzenlerken bombalı araç, bombalı kemerler ve el bombaları kullandığını belirtti. Askeri üniformalı silahlı kişilerin il meclisi binasına baskın düzenleyerek, binadakileri rehin aldığı kaydedilmişti. Bu arada Tikrit'in bağlı olduğu Selahaddin vilayetinin Valisi Ahmed Abdullah, saldırı sırasında binada yerel politikacıların bulunduğunu, üç politikacıyla temasın kesildiğini söyledi. Abdullah, saldırganların binanın ikinci katını istila ettiğini, binayı kuşatan güvenlik güçlerine ateş açtığını belirtti.