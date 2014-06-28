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Dünya
Deutsche Welle

Tikrit'te büyük askeri operasyon

Irak ordusu Tikrit ketinde IŞİD militanlarına karşı büyük bir operasyon başlattı. Operasyona binlerce asker katılıyor.

28 Haziran 2014 17:10


Irak ordusunun IŞİD'ın kontrolüne geçen Tikrit kentini geri almak amacıyla büyük bir operasyon başlattığı bildirildi.

Iraklı Korgeneral Sabah Fatlevi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Tikrit'i IŞİD'dan temizlemek için bugün büyük bir askeri operasyon başlatıldı. IŞİD militanlarının iki seçeneği var: Ya kaçacaklar ya da ölecekler" diye konuştu.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyona binlerce askerin katıldığı belirtiliyor. Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit 11 Haziran'da IŞİD militanlarının kontrolüne geçmişti.

Tikrit, Musul'dan sonra IŞİD'ın ele geçirdiği büyük kentlerden biriydi. Tikrit'teki operasyon, IŞİD'ın üç hafta önce ülkedeki ilerleyişinin başlamasından sonra ordunun başlattığı ilk büyük askeri adım.

Tikrit'i ele geçirdikten sonra kitlesel katliamlar yapan IŞİD militanlarının 11 - 14 Haziran tarihleri arasında 160 ila 190 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.

Bu arada Almanya Irak'a 2 milyon euro yardımda bulunma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Frank - Walter Steinmeier bu paranın uluslararası yardım örgütü Kızılhaç kanalıyla mültecilere yardım amacıyla kullanılacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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