-TİKRİT'TE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 06.06.2011 -Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit'te hükümet binalarının bulunduğu bir yerleşkenin nizamiyesinin önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü. Tikrit'in bağlı olduğu Selahaddin vilayeti valisinin basın danışmanı Muhammed El Asi, hükümet binalarının bulunduğu yerleşkedeki kontrol noktasının önünde düzenlenen saldırıda 19 kişinin de yaralandığını belirtti. Vilayetin üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Reyid İbrahim, ölenler arasında bir albayın da bulunduğunu söyledi. Albayın konvoyunun saldırı sırasında hükümet binalarının bulunduğu yerleşkeye gitmekte olduğu kaydedildi. Tikrit'te geçen cuma günü de aynı yerleşkenin içindeki camiye düzenlenen saldırıda 19 kişi ölmüş, saatler sonra bu saldırıda yaralananların kaldırıldığı hastaneye düzenlenen intihar saldırısında da 17 kişi yaşamını yitirmişti. -GÜVENLİK NOKTASINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ Öte yandan Bağdat'ta silahlı kişilerin iki güvenlik noktasına ateş açması sonucu 4 kişi öldü. Bir askeri kaynakla bir sağlık yetkilisi, olayların sabah saatlerinde başkentin Sünni mahallesi Azamiye'de meydana geldiğini belirtti. Kontrol noktalarının birinde, saldırganların susturucu takılı silahlarla araçlarından açtığı ateşte bir Irak askerinin öldüğü kaydedildi. Silahlı kişilerin El Kaide'yle mücadele eden milislerin bulunduğu bir başka kontrol noktasına da ateş açtığı, 3 milisin öldüğü ifade edildi. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak El Kaide Irak'ta güvenlik güçlerini sık sık hedef alıyor.