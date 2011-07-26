TİKKO itirafçısı Ulaş Özel: Her cinayetten para alıyorduk

T24

'Pişman olduğuma pişmanım'

İki kişi tutuklandı

Ergenekon soruşturması kapsamında Şile’de yapılan kazılarla ilgili olarak 1’i tutuklu 4 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ulaş Özel ile tutuksuz sanıklar Hüseyin Yanç, Okan İşgör ile Yusuf Ethem Akbulut katıldı.Eski TİKKO itirafçısı sanık Ulaş Özel, duruşmada ilk savunmasını yaptı. ’Ergenekon terör örgütünü’ bilmediğini ve üyesi olmadığını söyleyen Özel, “Ben terör örgütü mensubuydum. Daha sonra devlete teslim oldum. Ben Ergenekon terör örgütüne değil, devlete teslim oldum. Teslim olduktan sonda devlet beni JİTEM Elazığ Bölge Komutanlığı’nda görevlendirdi. Burada komutanların verdiği emirler doğrultusunda operasyonlarda görev yapıyordum. Operasyonlarda her öldürdüğümüz kişi başına zarflar içinde bize para ödülü verilirdi. İstanbul’da kaçırdığımız adamı Tunceli’ye götürüp operasyonda yakaladık diyorduk. Yaptığım bütün işleri devlet adına yaptım. Ben öyle biliyordum. Devlet görevi çerçevesinde terör örgütlerinin içine girip bilgiler topluyordum” dedi.Ergenekon davası sanığı emekli Albay Arif Doğan’ın JİTEM ile ilgili anlattıklarının ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın JİTEM ile ilgili tespitlerinin dikkate alınmasını isteyen sanık Özel, “Ben cezaevinde yatıyor gözükürken, dışarıda operasyonlara katılıyordum. Bu dönemde Türkiye’nin çeşitli illerinde bulundum, telefon görüşmeleri yaptım. Bunların hepsinin kaydı vardır. Bunların dikkate alınması gerekir. Ben terör örgütü üyesiyken pişman olup, devlete teslim oldum. Şu anda pişman olduğuma pişman oldum. Keşke teslim olmayıp, çatışmada ölseydim. Can güvenliğim kalmadı” diye konuştum.Ergenekon savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Ulaş Özel ve Hüseyin Yanç’ın “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, patlayıcı madde bulundurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve resmi evrakta sahtecilik” suçlarında 24 yıldan 74 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Sanıklardan Okan İşgör’ün “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, patlayıcı madde bulundurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 19,5 yıldan 63 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede sanıklardan Yusuf Ethem Akbulut’un “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 10,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi öngörüldü. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanıklar Okan İşgör ve Hüseyin Yanç’ın üzerine atılı eylemlerin mahiyeti, sanıkların eylemleri işlediğine ilişkin suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ve halen devam ettiği gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi. Ayrıca mahkeme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 1. ve 2. Ergenekon dava dosyalarını istedi.