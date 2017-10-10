TİKA'dan Irak'ın Türkmen ilçesi Tuzhurmatu'ya ziyaret

Ahmet Haşim Muhtaroğlu-Tuzhurmatu-Irak 10 Ekim (DHA)- Dost ve komşu ülke Türkiye\'nin her alanda Irak\'a desteği devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı\'na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer Türkmen Tuzhurmatu ilçesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu da Esmer\'e eşlik etti. Esmer burada devlet dairelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cüneyt Esmer, Tuzhurmatu Su Dairesi ve Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu ve ziyaretçi heyet daha sonra Selahattin İl Eğitim Dairesi bünyesinde bulunan Türkmence Eğitim Bölümü, Tuzhurmatu Eğitim Dairesi, Tuzhurmatu Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Merkezi ve İntisar İlkokulu\'nu ziyaret etti. Ziyaretçi heyet ziyaret ettiği dairelerin ihtiyaçlarına kulak verdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA\'nın Irak\'taki çalışmalarından söz ederek \'\'Tika aslında uzun zamandır Irak\'ta faaliyetini gösteriyor biz özellikle kuzey tarafında çok sayıda projeler gerçekleştirdik insani yardımlar, eğitim projeleri, sağlık projeleri ve kadınlara iş gücü projeleri. Bunları tamamladık fakat hükümetimiz bir karar aldı ve biz Bağdat\'ta bu sene ofis açtık, ofisimiz Büyükelçilikte bulunmaktadır bizde bu arada çalışmalarımıza başladık ve Irak\'ın tümüne yayılacak şekilde projeler yapmaya çalıştık bunun için güney bölgelerine gittik, Musul\'a gittik kuzeye ve batıdaki Anbar vilayetine gittik ve hemen hemen tüm vilayetlere gitmeye çalışıyoruz. Bugünde çok mutluyuz özellikle Türkmen kardeşlerimizin yoğunlukla yaşadığı yere geldik ve asli işimiz olan kalkınma projeleri ve destek projeleri bağlamında bugün hem Eğitim Müdürlüğü\'nü hem Türkmen Eğitim Müdürlüğünü, Tuzhurmatu Hastanesini ziyaret ettik. Eğitim ve sağlık alanında neler yapabiliriz onlara baktık Tuzhurmatu Türkmen Cephesini ziyaret ettik onların ihtiyaçlarını dinledik burdaki kardeşlerimizin nasıl sorunları var aldık ve bütün bugünkü çalışmalarımız ileriye dönük hangi alanlarda işbirliği yapacağımız konularıda altyapı çalışmaları idi çok verimli bir çalışma oldu. Şimdi projeler bize gelecek somutlaştıracağız ve onay almak için Ankara\'ya ileteceğiz ve ben inanıyorum burda Tuzhurmatu\'da Türkiye Cumhuriyeti olacak Tuzhurmatu\'da TİKA olacak ve burdaki vatandaşlarımızada destek olacağımıza inanıyorum\'\' diye konuştu.

Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise, Tuzhurmatu\'nun ihtiyaçlarını ele almak için Cüneyt Esmer\'in ilçeyi ziyaret ettiğini belirtti. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu, Türkiye\'nin Irak\'taki Türkmenlere destek sunmaya devam ettiğini kaydetti.

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Cüneyt Esmer Tuzhurmatu ilçesindeki çeşitli devlet kurumlarını ziyaret etti.

Cüneyt Esmer ile röp

ITC il başkanı Heytem Haşim ile röp