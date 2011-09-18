-TİKA'dan Gazze'ye dev yatırım GAZZE (A.A) - 18.09.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Gazze'de, Batı Şeria ve Gazze'nin en büyük hastanesini inşa ettiriyor. Konu ile ilgili olarak inşaat alanında açıklama yapan TİKA Filistin Program Koordinatörü Refik Çetinkaya, Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin TİKA tarafından, Türkiye'nin finansmanıyla yapıldığını ifade ederek, ''Hastane bittiğinde 150 yataklı ve 10 bloktan oluşan büyük bir hastane olacak'' dedi. Çetinkaya hastanenin yapımına Mayıs ayında başladığını kaydederek, ''Hastane Türk yüklenici firma tarafından inşa edilmekte. Bunun da ayrı bir özelliği var. Gazze'de mevcut abluka şartları nedeniyle yabancı yatırımcı yok. Aker inşaat bizzat Gazze'de bizzat inşaat yapan tek yabancı firma'' diye konuştu. Hastanenin üniversiteye bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi olacağını belirten Çetinkaya, hastanenin tamamlandığında Batı Şeria ve Gazze'nin en büyük hastanesi olacağını da bildirdi. TİKA'nın genel ilkeleri çerçevesinde projeyi tamamlayıp anahtarı teslim edip kenara çekilmediklerini bildiren Çetinkaya, ''Bu projenin özellikle Gazze gibi bir yerde sürdürülebilir olması lazım, işletilmesi lazım, hizmet vermesi lazım. Burada çalışacak doktor ve hemşirelere eğitim verilmesi lazım. Bunlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığımızla koordineli çalışacağız. Projenin yaşaması için elimizden geleni yapacağız'' dedi.