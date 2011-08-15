-TİKA Somali'ye su kuyuları açacak MOGADİŞU (A.A) - 15.08.2011 - Temiz suya erişim olmadığı için her gün 25 çocuğun hayatını kaybettiği Somali'de Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) su kuyuları açacak. TİKA Afrika Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA'nın 2005'te Addis Ababa'da, 2006'da Hartum'da ve 2007'de Dakar'da koordinasyon ofileri açtığını anımsatarak, ardından Afrika'da 37 ülkede proje, program ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Esmer, bu faaliyetlerin sağlık, eğitim ve temiz içme suyuna ulaşım alanlarındaki projelerle 13 ülkede TİKA Afrika Tarım Kalkınma Programı çerçevesindeki diğer çalışmaları kapsadığına işaret etti. Somali'nin son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşadığına dikkati çeken Esmer, şöyle konuştu: "Biz buraya devlet olarak geldik, STK'larımız, gönüllülerimizle geldik. Onlar acil yardımlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Gıda yardımı, sağlık taramaları, ilaç yardımı yapıyorlar. Ama TİKA olarak bizim esas Somali'ye geliş amacımız acil yardımlar değil de, Somali'nin gelişmesi, kalkınması yolunda teknik bir destek vermek. Bizim burada yapmak istediğimiz projeler altyapı çalışmaları, sağlık, eğitim alanında çalışmalar. Mesleki eğitimler gibi uzun süreli projeler. Somali'nin kalkınmasına yönelik gelir getirici projeler üretmek için buraya geldik." -Temiz su içmediği için günde 25 çocuk ölüyor- Cüneyt Esmer, Türkiye'den yola çıkan binlerce tonluk yardım taşıyan geminin içinde, DSİ ile ortak yapacakları proje kapsamında bir de sondaj makinesinin geleceğini bildirdi. Şu anda Somali'nin en acil ihtiyacının temiz içme suyu olduğunu belirten Esmer, şunları söyledi: "Sadece temiz su içemediği için ortaya çıkan hastalıklardan dolayı, ilaç da olmadığı için günde 24-25 çocuk ölüyor. Bu çocuklar temiz içme suyuna ulaşırsa, bu hastalıklar zaten kalmayacak. Ve ilaç almalarına da ihtiyaç kalmayacak. Olabildiği kadar hızlı bir şekilde öncelikle başkent Mogadişu'da, sonra da ülkedeki tüm yerleşim birimlerinde uzun soluklu olarak temiz içme suyu getirmeyi planlıyoruz. Bu projeyi en az iki yıl burada yapmayı planlıyoruz. Derin ve yarı derin su kuyuları açmayı planlıyoruz." -6 sahra hastanesi geliyor- Türkiye'den yola çıkan gemiyle 5 ambulans, 6 da sahra hastanesi getireceklerini belirten Esmer, "Bu gibi faaliyetlerle burada kalıcı olarak hizmet vermeye başlayacağımıza inanıyoruz" dedi. Esmer, sahra hastaneleri denilen çadır hastanelerinin içinde küçük çaplı acil operasyonlar yapılması için bütün ekipmanın bulunduğunu, bu hastanelerin içinde yerleşik bir hastanede olduğu kadar tıbbi ekipmanın olduğunu anımsattı. -TİKA elektrik de üretecek- Ayrıca belli bir bölge seçip başkentte elektrik üretmeyi de planladıklarını kaydeden Esmer, "Çünkü elektrik olmadığı zaman güvenlik olmuyor. Güvenlik olmadığı zaman terör oluyor. Aynı zamanda yolların yapımı da önemli. Yollar yapıldığı zaman insanlar güvenli bir şekilde gittiği zaman, yine terör olmayacak, ulaşım sağlanacak. Bu tür kalıcı projeler üretmeye çalışacağız burada" diye konuştu. TİKA olarak Somali'de uzun soluklu olmak istediklerini, ancak bu durumun ülkenin güvenliğine de bağlı olduğunu kaydeden Esmer, öncelikli olarak başkent Mogadişu'da bir koordinasyon ofisi açtıklarını, ofisin Somali Başbakanı tarafından kendi hizmet binası içinde tahsis edildiğini söyledi.