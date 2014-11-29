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"TİKA Başkanı, Papa'yla görüşen Erdoğan'ı 'Bizans'ın patronu ilan etti"

TİKA Başkanı Serdar Çam'ın Papa'nın Türkiye ziyaret dolasıyla attığı tweet tartışma konusu oldu

29 Kasım 2014 09:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katolik Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in görüşmesi esnasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Serdar Çam, kişisel Twitter hesabından “Doğu Roma'nın Patronu, Batı Roma'nın patronunu ağırlıyor. Mazlumların Babası, Katoliklerin Babası Francis'i ağırlıyor.”şeklinde mesaj attı.  Bu mesajı üzerine sosyal medya üzerinden Çam'ın Erdoğan'ın Bizans'ın patronu yaptığı eleştirileri geldi. Bu eleştirilere çevap olarak Çam, “Dinlerarası Diyalog' safsatasının mensupları alaya alsanız da nafile. ‘Allah katında tek din islamdır' vakarını böylece öğreniyorsunuz.”ikinci bir mesajı takipçileriyle paylaştı. 

Çam daha sonra attığı twitter mesajlarında ise Erdoğan'ın Fatih'in mirasçısı olarak niteledi. Çam, ilk attığı twitter mesajındaki ifadeleri açıklamak amacıyla daha sonra şu tweetleri attı:

“İstanbul Fethiyle Fatih Sultan Mehmet Roman'nın başıdır Müslümanların başı olarak halife Türklerin başı olarak da Hakanlık; Miras devam ediyor. Fatih Doğu Roma'yı Fetihinden sonra, Batı Roma'ya yöneldi. Ömrü yetmedi, seferde 48 Yaşında şehit oldu; Bizans'ı bitirdi; Doğu Roma'nın sahibidir."

 

AK Saray'a övgüler yağdırdı

 

Çam, ayrıca başka bir Twitter mesajında ise 1 milyar 370 milyon liraya yaptırılan ve inşaat ruhsatı olmadığı için kaçak saray olarak nitelenen Cumhurbaşkanlığı sarayına övgüler yağdırdı. Çam, Cumhurbaşkanlığı sarayı ile ilgili “Abarta abarta eleştirilen binayı görmüş olduk. Az bile. Cumhurbaşkanlığı Sarayı medeniyetimizin mesajını temsil etmesi adına önemli” ifadelerini kullandı.

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