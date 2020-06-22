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TikTok videosu çekmeye çalışırken silahla kendisini vurdu

22 Haziran 2020 00:15

Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için video çekerken silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Pakistantoday'in haberine göre, TikTok'a yüklemek için video kaydı yapan genç, silahın kazayla ateş alması sonucu öldü. Karaçi polisi, gencin, babasına ait silahla video çektiği esnada yanlışlıkla tetiğe bastığını belirtti.

Polis, benzeri olayların artış göstermesi nedeniyle çocukların ev ortamındaki güvenliğinin ailesinin sorumluluğunda olduğu ve bir anlık dikkatsizliğin ölümle sonuçlandığı konusunda uyardı.

Öte yandan aynı kentte nisanda TikTok videosu çeken bir kişi, tren çarpan bir kişi hayatını kaybetmişti.

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