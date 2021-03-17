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Dünya

"TikTok, uygulamaya bu yıl içinde grup sohbeti özelliğini ekleyecek"

17 Mart 2021 13:14

Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok'un bu yıl içinde grup sohbeti özelliği ekleyeceği iddia edildi. 

Reuters'a konuşan konuyla ilgili ismini vermek istemeyen kişiler, video paylaşım platformu TikTok'un bu yıl içinde grup sohbeti özelliği eklemeyi planladığını söyledi. 

Kaynaklar, TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin grup sohbeti özelliğiyle uygulamayı daha çok "sosyal etkileşime" açmayı planladığını aktardı. Grup sohbeti özelliğinin büyük ihtimalle "şifrelenmemiş" olacağı belirtildi. 

Grup sohbeti uygulaması, TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin'de 2019'dan beri aktif. 

Özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler olan TikTok'ta grup mesajlaşma özelliğiyle daha çok vakit geçirilmesi bekleniyor. 

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