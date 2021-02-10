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Dünya

TikTok'un ABD satışı rafa kaldırıldı

10 Şubat 2021 17:50

ABD'li yetkililerin Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki yönetim faaliyetlerinin Oracle Corp. ve Walmart Inc.'e satılması planını rafa kaldırdıkları belirtildi.

ABDABD TikTokTikTokÇin TikTokTikTok yasak
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