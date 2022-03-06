TikTok'tan Rusya kararı

Video paylaşımı ve canlı yayın uygulaması TikTok, Rusya'daki kullanıcılarının 'sahte haber paylaşımını' suç sayan yasasını gerekçe göstererek, canlı yayın ve yeni içerik üretimini durdurduğunu açıkladı.

Tiktok kararın Rusya'daki gelişmelere göre tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“En yüksek önceliğimiz çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliğidir ve Rusya'nın yeni ‘sahte haber’ yasası ışığında, bunun güvenliğe yönelik etkilerini incelerken video servisimizde canlı yayınları ve yeni içerikleri askıya almaktan başka seçeneğimiz yok. Mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecek”