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Dünya

TikTok'tan Rusya kararı

Şirket, "başka seçeneğimiz yok" diyerek yeni içerikleri durdurduğunu duyurdu

06 Mart 2022 22:40

Video paylaşımı ve canlı yayın uygulaması TikTok, Rusya'daki kullanıcılarının 'sahte haber paylaşımını' suç sayan yasasını gerekçe göstererek, canlı yayın ve yeni içerik üretimini durdurduğunu açıkladı. 

Tiktok kararın Rusya'daki gelişmelere göre tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“En yüksek önceliğimiz çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliğidir ve Rusya'nın yeni ‘sahte haber’ yasası ışığında, bunun güvenliğe yönelik etkilerini incelerken video servisimizde canlı yayınları ve yeni içerikleri askıya almaktan başka seçeneğimiz yok. Mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecek” 

 

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