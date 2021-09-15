TikTok, kullanıcıların ruh sağlığına destek olmak için yeni güncellemeler getiriyor

Sosyal medya uygulaması TikTok ruh sağlığı sorunları ve intihar düşüncesiyle mücadele eden kullanıcılarına destek olacak güncellemeler hazırladı.

BBC’de yer alan habere göre, yeni özelliklerde kullanıcıların iyi hissedebilmesi için bir rehber ve yeme bozukluğu olan kişilere destek gibi yenilikler yer alıyor. Aynı zamanda TikTok’un arama motoruna “intihar” kelimesi yazıldığında doğrudan destek kaynaklarına bağlanıyor.

TikTok, “Topluluğumuzu derin bir şekilde önemsiyor ve her zaman onların iyi olma hâlini besleyecek yollar arıyoruz” dedi. Şirket, yeni özelliklerin gelecek aylarda küresel olarak hazır olacağını söyledi.

TikTok ve Instagram uygulamaları son zamanlarda kullanıcıların ruh sağlığını kötü etkilediği gerekçesiyle tepkilerin odağındaydı.