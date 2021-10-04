TikTok fenomeni, Batman filmini canlandırırken arkadaşını vurarak öldürdü

1.6 milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Mary Anne Oliver-Snow, Batman’deki kötü karakter Penguin’i canlandırmaya çalıştığı sırada bir arkadaşını vurarak öldürdüğü için yargılandı. Cinayetle suçlanan fenoman, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Vice’ta yer alan habere göre, gerçek adı Mary Anne Oliver-Snow olan, TikTok’ta Yandere.freak adıyla bilinen fenomen, sarhoş bir şekilde Batman’daki kötü karakter Penguin’i canlandırmaya çalışırken arkadaşı Helen Rose Hastings’i vurdu.

Snow’un 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı, TikTok’ta videolar paylaşmaya devam ettiği belirtildi.

Polis kayıtlarına göre, fenomene neden bir silah taşıdığı sorulduğunda “Gotham’ı izliyorduk ve sarhoştuk, eğleniyorduk” yanıtını verdi.