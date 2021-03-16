TikTok canlı yayınında kızını istismar eden Hasan Tunçlar gözaltına alındı

Hasan Tunçlar isimli bir erkek, TikTok üzerinden başlattığı canlı yayında çocuğunu istismara maruz bıraktı. Görüntülerin Twitter'da yayılması üzerine binlerce kişi '#HasanTunçlarTutuklansın' hashtagi ile olayı Türkiye gündemine soktu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."