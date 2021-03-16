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TikTok canlı yayınında kızını istismar eden Hasan Tunçlar gözaltına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun koruma altına alındığını duyurdu

16 Mart 2021 11:30

TikTok'ta canlı yayın yaparken 15 yaşındaki kızını istismar eden Hasan Tunçlar sosyal medyadaki tepkiler üzerine gözaltına alındı. Çocuğun, koruma altına alındığı duyuruldu.

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