TikTok'a 'çocukların mahremiyetini ihlal etme' suçlaması!

ABD'de 20 gizlilik gözlemcisi organizasyon, Çin merkezli sosyal medya uygulaması olan TikTok hakkında yasaya aykırı hareket ettiği ve çocukları riske attığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aralarında Dijital Demokrasi Merkezi ve Reklamsız Çocukluk Kampanyası gibi grupların da bulunduğu 20 gizlilik gözlemcisi organizasyon, TikTok'un "Amerika’daki Çocukların Çevrim İçi Mahremiyetinin Korunumu yasasına aykırı hareket ettiği ve çocukları riske attığı" gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyon'una suç duyurusunda bulundu.



Gizlilik gözlemcileri, suç duyurusunda TikTok'un 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini, ebeveynlerinin rızası olmadan topladığını öne sürdü.



TikTok'un kullanıcılara ait verileri, ticari amaçla kullandığı belirtilirken, uygulama nedeniyle çocukların uygunsuz içeriklere ya da kötü niyetli kişilerin istismarına açık olduğu kaydedildi.



