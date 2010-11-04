Tijuana'dan California'ya uyuşturucu tüneli

T24 - Amerikalı ve Meksikalı güvenlik güçleri birlikte yürüttükleri operasyonda uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı California'dan Tijuana'ya uzanan bir tüneli ortaya çıkardı. Güvenlik güçleri tünelden 25 ton esrar çıkardı.



500 metreden daha uzun olduğu belirtilen tünelin elektrikle aydınlatıldığı, havalandırma sistemi ve bir ray sisteminin bulunduğu belirtiliyor.

Tünelin, California eyaletine uyuşturucunun ana giriş güzergahı olan Meksika'nın Tijuana kentindeki bir depoya bağlandığı açıklandı.

Sınırın iki yanındaki depoların tünel sayesinde birbirine bağlandığı anlaşıldı.

Güvenlik güçleri, tünelde 25 ton esrar ele geçirdiklerini de açıkladılar.

Meksika-ABD sınırında insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla çok sayıda tünel bulunduğu belirtiliyor.

2006 yılında da 731 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu.



18 ceset







Öte yandan Meksika'nın turistik Acapulco kentinde bir çukura gömülmüş 18 ceset ortaya çıkarıldı.

Sınır kentlerinden Ciudad Juarez'de bir haftadan kısa süre içerisinde de dört Amerikan vatandaşı ile iki öğrenci ölü bulunmuştu.

Ciudad Juarez, dünyada en fazla cinayet işlenen yerlerin başında geliyor, sadece yıl içerisinde çoğu rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki anlaşmazlıklarda olmak üzere 2 binden fazla kişi öldürüldü.

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılında göreve geldikten sonra uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı mücadelede 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

