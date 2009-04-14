Tijen Mergen'e gözaltı Leman'a kapak oldu

Gözaltına alınan Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen, Baba Beni Okula Gönder (BBOG) kampanyasının fikir öncülerindendi. BBOG, bugüne kadar 7 bin kız öğrenciye burs verilmesini sağladı.



Doğan Gazetetecilik İcra Kurulu ÜyesiTijen Mergen'in Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınması Leman dergisine kapak oldu. Kapağına elleri kelepçeli bir kız çocuğu karikatürü koyan dergi, çocuğun elinde tuttuğu pankarta "Baba beni Ergenekon'a gönderme" yazdı.



Mergen’in fikir öncülerinden olduğu eğitime destek projesi Baba Beni Okula Gönder (BBOG), bugüne kadar 7 bin 156 kız öğrenciye burs verilmesini sağladı. Milliyet’in yürüttüğü ve 23 Nisan’da dördüncü yaşını kutlayacak kampanyanın isim annelerinden ve yürütücülerinden olan Mergen, kız çocuklarının okuması için çaba harcayan bir eğitim gönüllüsü...



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Milliyet gazetesinin birlikte yürüttüğü BBOG, 23 Nisan 2005’te yola çıkıldığından bu yana, 110 binin üzerinde destekçi tarafından 30 milyon TL’ye yaklaşan bir kaynak sağladı. Kampanya kapsamında 28 kız öğrenci yurdu, 10 ilköğretim okulu yapıldı ve 7 bin 156 kız öğrencinin üç yıllık bursları karşılandı.

Yurtlardaki toplam öğrenci kapasitesi 3 bin 185’e ulaştı, yurtlarda barınan 96 lise son sınıf öğrencisinden 26’sı üniversiteyi kazandı. 2008-2009 eğitim öğretim döneminin ilk yarı yıl karneleri dağıtıldığında, kampanya kapsamında burs alan ve yurtlarda kalan kız öğrenciler, 2 bin 331 teşekkür, 1182 takdir ve 88 adet onur belgesi aldı.



Kampanya kapsamında sosyal konularda da pek çok faaliyet gerçekleştirildi. AÇEV’le işbirliği içinde 5 ilde yaklaşık 500 anne babaya “Çocuğum ve Ben Seminerleri”, 81 YİBO ve PİO yöneticisine Özel Okullar Birliği Derneği’yle birlikte 2 günlük özel bir yatılı okul yönetimi semineri, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı ile birlikte yurtlarda kalan kızlara ve öğretmenlere “Ergenlik Dönemi ve Hijyen” eğitimi verildi.



Ayrıca, 12 kız öğrenci yurdunun sosyal odaları, bilgisayar, müzik ve resim araçlarıyla donatıldı, kız öğrenci yurt kütüphanelerine kitap gönderildi, köy okullarına 19 bin kitap ulaştırıldı.



İşte BBOG’nin aldığı ödüller



* Doğan Yayın Holding 2005 Yaratıcılık Ödülleri En Yaratıcı Sosyal Sorumluluk Projesi

* Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2005 Toplumsal Fair Play Kariyer Dalı Büyük Ödülü

* Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Geleneksel 2. İletişim Ödülleri Yılın En İyi Kampanyası

* İ Medya İnteraktif Medya Yayıncılık Özel Ödül (Ödülü Emine Erdoğan vermişti)

* Lionslar Fahrettin Kerim Gökay Toplumsal Liderlik Ödülü

* Kadir Has Üniversitesi Onur Ödülü

* Galatasaray Üniversitesi En 2006 Ödülleri En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

* Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları 2006 En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi

* KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü 2006 Medyatik Anket En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

* Capital Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi (2006)

* Magazin Gazetecileri Derneği Özel Ödül (2006)

* Dünya Çocukları Birliği Teşekkür ödülü

* IPRA Birleşmiş Milletler Özel Ödülü (Mansiyon)

* TÜKD 2008 Özel Ödülü

* Capital Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi (2007)

* Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları 2008 En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi (2008)

* Capital Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi (2008)

* Magazin Gazetecileri Derneği Özel Ödül (2008)



Tijen Mergen kimdir?



Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisans yapan Mergen, çalışma hayatına Apple Bilgisayar’da satış temsilcisi olarak başladı ve NCR Türkiye’de Satış Müdürlüğü ve çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Daha sonra Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür olan Mergen, burada “iCan” adını verdiği projesi ile yüzde 49 pazar bilinci sağlayarak Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nden (IPRA) ödül kazandı. Mergen, 2000 yılında da Dünya gazetesi tarafından verilen “Yılın Profesyonel İş Kadını” ödülünü aldı.



2003’ten beri Doğan Gazetecilik bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak çalışan Tijen Mergen, 2007’de ikinci kez IPRA ödülüne layık görüldü. Baba Beni Okula Gönder projesinin yürütülmesini sağlayan Mergen, aynı zamanda Doğan Gazetecilik bünyesinde internet medyacılığının geliştirilmesinin de öncülüğünü yapıyor.

